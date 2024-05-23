Advertisement
HOME FINANCE

BRInita bersama Kelompok Dasawisma Pisang Sulap TPS Liar Jadi Urban Farming

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |10:21 WIB
BRInita bersama Kelompok Dasawisma Pisang Sulap TPS Liar Jadi <i>Urban Farming</i>
BRInita bersama Kelompok Dasawisma Pisang sulap TPS liar jadi urban farming. (Foto: dok BRI)
A
A
A

PALEMBANG – Di tengah dinamika perkotaan yang terus berkembang, urban farming muncul sebagai solusi kreatif untuk memanfaatkan lahan-lahan terbengkalai, termasuk lahan-lahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.

Kini, urban farming tidak sekadar menyediakan pangan lokal yang sehat, tetapi juga memberikan potensi ekonomi signifikan bagi masyarakat perkotaan. Hal ini turut dirasakan oleh warga di Kelurahan Sungai Pangeran, Palembang, yang sukses menyulap lahan terbengkalai menjadi lahan hijau yang produktif.

“Bermula dari TPS liar yang menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, menjadi lahan hijau yang merupakan langkah inovatif dan edukatif untuk menciptakan lingkungan lebih hijau dan sehat,” tutur Yusraenati, Ketua Kelompok Dasawisma Pisang, RT 17 Kelurahan Sungai Pangeran, Palembang.

Inisiatif yang dijalankan oleh Kelompok Dasawisma Pisang tersebut tidak lepas dari bantuan BRI lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli Bertani di Kota atau BRInita. Dalam program ini, BRI memberikan berbagai bantuan fasilitas dan infrastruktur urban farming bagi Kelompok Dasawisma Pisang yang berjumlah 16 orang.

Selain bantuan infrastruktur, dalam program BRInita juga memberikan berbagai bantuan guna meningkatkan kapasitas serta kapabilitas kelompok Dasawisma Pisang, antara lain pelatihan cara menanam hidroponik, pelatihan budidaya ikan, pelatihan pembuatan eco-enzyme (POC), dan sebagainya.

