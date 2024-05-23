Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Korupsi di PT Timah dan Masalah Gaji Indofarma, Ini Sikap Wamen BUMN

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |08:46 WIB
Soal Korupsi di PT Timah dan Masalah Gaji Indofarma, Ini Sikap Wamen BUMN
Korupsi di Indofarma dan PT Timah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko buka suara terkait polemik di tubuh Indofarma dan korupsi di PT Timah.

Menurutnya, Kementerian BUMN sudah mengambil tindakan atas kasus tersebut. Tiko juga menyebut bahwa kasus Indofarma yang menunggak gaji karyawan sudah masuk proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Ia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu PKPU selesai lalu kemudian melakukan penghitungan ulang.

"Saya gak hafal (berapa gaji karyawan yang belum dibayar) tapi sudah masuk PKPU. Kita lagi PKPU dulu sampai kita urus pidananya terkait dengan fraud itu. Setelah ini kita hitung ulang berapa kebutuhannya untuk pegawai," katanya dikutip, Kamis (23/5/2024).

Sementara terkait korupsi PT Timah, Tiko menyampaikan bahwa BUMN juga telah menyiapkan rencana pemulihan.

