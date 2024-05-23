Sri Mulyani Pakai Topi Legendaris Bestie Pak Bas, Cocok Kan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menghadiri acara World Water Forum di Bali. Di sela-sela acara tersebut Sri Mulyani bertemu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Bahkan Sri Mulyani mencoba memakai topi legendaris dari Menteri PUPR tersebut.

“Saya menghadiri forum tentang air terbesar di dunia, @worldwaterforum10 yang digelar di Asia Tenggara untuk pertama kalinya,” ujarnya dikutip Instagram resminya, Kamis (23/4/2024).

“Saya berjumpa dengan sang tuan rumah, bestie saya, Pak Basuki @kemenpupr sebelum mengisi salah satu High-Level Panel di WWF ini,” tambahnya.

Dia juga akan berbicara pada High-Level Panel (HLP) mengenai Water for Shared Prosperity. Bagaimana air selain menjadi sumber kehidupan juga menjadi hulu dari kesejahteraan di seluruh dunia.