Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Pakai Topi Legendaris Bestie Pak Bas, Cocok Kan?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |09:03 WIB
Sri Mulyani Pakai Topi Legendaris Bestie Pak Bas, Cocok Kan?
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menghadiri acara World Water Forum di Bali. Di sela-sela acara tersebut Sri Mulyani bertemu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Bahkan Sri Mulyani mencoba memakai topi legendaris dari Menteri PUPR tersebut.

“Saya menghadiri forum tentang air terbesar di dunia, @worldwaterforum10 yang digelar di Asia Tenggara untuk pertama kalinya,” ujarnya dikutip Instagram resminya, Kamis (23/4/2024).

“Saya berjumpa dengan sang tuan rumah, bestie saya, Pak Basuki @kemenpupr sebelum mengisi salah satu High-Level Panel di WWF ini,” tambahnya.

Dia juga akan berbicara pada High-Level Panel (HLP) mengenai Water for Shared Prosperity. Bagaimana air selain menjadi sumber kehidupan juga menjadi hulu dari kesejahteraan di seluruh dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement