HOME FINANCE HOT ISSUE

Dampak Kematian Presiden Iran ke Ekonomi RI, Sri Mulyani: Kita Lihat Nanti

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |11:56 WIB
Dampak Kematian Presiden Iran ke Ekonomi RI, Sri Mulyani: Kita Lihat Nanti
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Ekonomi RI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi perihal kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi yang diduga bakal berdampak pada perekonomian khususnya Indonesia.

"Kita lihat saja nanti bacaannya secara lengkap ketika kita bahas dengan DPR," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi beserta rombongan usai helikopter yang ditumpanginya jatuh di Azerbaijan Timur. Jokowi menyampaikan duka itu atas nama pemerintah dan masyarakat Indonesia.

“Pertama-tama, pemerintah dan masyarakat Indonesia menyatakan duka yang mendalam atas wafat meninggalnya Presiden Raisi di kecelakaan helikopter yang ditumpangi beliau,” kata Jokowi setelah meninjau lokasi dan korban banjir bandang di Posko Pengungsian Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5/2024).

Jokowi berharap meninggalnya Presiden Raisi tidak memberikan dampak terhadap ekonomi global, terutama yang berkaitan dengan harga minyak. Jokowi menilai, jika hal itu terjadi, akan berdampak bagi seluruh sektoral seperti barang dan lainnya.

Halaman:
1 2
