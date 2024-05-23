Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perputaran Ekonomi World Water Forum ke-10 di Bali Diprediksi Rp1,5 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |17:53 WIB
Perputaran Ekonomi World Water Forum ke-10 di Bali Diprediksi Rp1,5 Triliun
Perputaran ekonomi World Water Forum (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Menparekraf Sandiaga Uno memastikan World Water Forum ke-10 berdampak yang besar terhadap pergerakan ekonomi di Bali. Sandiaga Uno mencatat sebanyak 50 ribu wisatawan datang ke Bali untuk World Water Forum ke-10.

"Dari jumlah spending per delegasi yang mengacu event sejenis itu sekitar Rp34 juta. Oleh karena itu, kita bisa memprediksi lebih dari setengah triliun rupiah atau Rp500 miliar belanja langsung bagi ekonomi Bali dan Indonesia dengan World Water Forum ini," kata Sandiaga dalam keterangan resminya, Kamis (23/5/2024).

Namun, ditambahkan Menparekraf, dalam perhitungan ke depan nantinya bukan tidak mungkin perputaran ekonomi secara keseluruhan akan mencapai angka Rp1,5 triliun,

"Mengingat delegasi kemungkinan tidak datang sendirian, serta masih ada perputaran ekonomi yang dapat dilihat tidak hanya dari spending delegasi saja," ujar Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan, Kemenparekraf sedang melakukan survei terhitung dari 17 hingga 25 Mei 2025 terhadap stakeholder, pengunjung, dan delegasi untuk menghitung dampak penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, sebelumnya mengatakan pelaksanaan World Water Forum 2024 akan berdampak pada geliat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satunya terlihat di sektor akomodasi di mana tingkat okupansi hotel di Bali, khususnya kawasan Nusa Dua, sangat tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012619/5-fakta-world-water-forum-di-bali-dari-dana-abadi-hingga-investasi-proyek-infrastruktur-air-33rxpZYWoz.jpg
5 Fakta World Water Forum di Bali, dari Dana Abadi hingga Investasi Proyek Infrastruktur Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/320/3013084/menteri-basuki-ungkap-15-danau-rusak-akibat-buruknya-sistem-pertanian-mfWFUwl6XT.jpg
Menteri Basuki Ungkap 15 Danau Rusak Akibat Buruknya Sistem Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012695/siap-siap-air-dikenakan-tarif-seperti-jalan-tol-oMB4TkadxU.jpg
Siap-Siap! Air Dikenakan Tarif seperti Jalan Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/320/3012369/4-fakta-pertemuan-jokowi-bertemu-elon-musk-ngobrol-bareng-prabowo-bzrlqHaBsR.jpg
4 Fakta Pertemuan Jokowi Bertemu Elon Musk, Ngobrol Bareng Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012811/tutup-world-water-forum-pak-bas-tekankan-3-masalah-penting-soal-air-di-masa-depan-YeohlDKgT1.jpg
Tutup World Water Forum, Pak Bas Tekankan 3 Masalah Penting Soal Air di Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012761/ri-sukses-gelar-world-water-forum-ke-10-pak-bas-kolaborasi-semua-pihak-swPFxDv6ux.jpg
RI Sukses Gelar World Water Forum ke-10, Pak Bas: Kolaborasi Semua Pihak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement