HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar 7 Aplikasi Penghasil Uang Rp700 Ribu

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |05:15 WIB
Daftar 7 Aplikasi Penghasil Uang Rp700 Ribu
Aplikasi penghasil Uang. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Kemajuan teknologi membawa banyak kemudahan bagi masyarakat. Salah satunya kemudahan yang ditawarkan adalah mencari uang tambahan melalui aplikasi.

Aplikasi-aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan, hanya bermodalkan internet serta gawai yang memadai sudah bisa mencari uang melalui aplikasi tersebut. Oleh karena itu, aplikasi berikut sangat menarik dan patut dicoba untuk menambah penghasilan bulanan.

Berikut 7 deretan aplikasi penghasil uang Rp700 ribu:

1. Sea Bank

Pengguna hanya perlu membuka rekening di aplikasi Seabank dan meminta teman untuk menggunakan kode referral mereka.

2. Rakuten

Selanjutnya adalah aplikasi yang memberikan uang kembali untuk berbelanja di lebih dari 3.500 toko online.

Halaman:
1 2
