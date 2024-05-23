Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bagaimana Cara Melunasi Utang Pinjol yang Menumpuk?

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |21:01 WIB
Bagaimana Cara Melunasi Utang Pinjol yang Menumpuk?
Bagaimana cara melunasi utang pinjol yang menumpuk (Foto: Okezone)
JAKARTA — Bagaimana cara melunasi utang pinjol yang menumpuk? Masyarakat yang tengah kesulitan membayar utang pinjol wajib menyimak informasi berikut.

Melunasi utang pinjol yang menumpuk tentunya perlu strategi serta rencana keuangan yang baik. Pasalnya, dalam prosesnya memang akan memakan waktu serta upaya yang cukup panjang

Perlu ada komitmen yang kuat serta sikap yang bijak dalam menghadapi masalah keuangan seperti ini. Jika kondisi memungkinkan, sebisa mungkin hindari masuk ke dalam utang baru agar kondisi keuangan dapat segera membaik

Bagaimana cara melunasi utang pinjol yang menumpuk? Berikut jawabannya dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (23/5/2024):

1. Evaluasi Seluruh Utang

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencatat semua utang dan mengevaluasinya. Termasuk bunga yang harus dibayar dan waktu jatuh tempo pembayaran. Cara ini akan membantu mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi keuangan yang sedang Anda hadapi.

2. Buat Skala Prioritas Utang

Fokuslah pada membayar pinjaman dengan suku bunga tertinggi terlebih dahulu. Dengan demikian, hal ini akan membantu dalam mengurangi beban bunga yang harus dibayar.

3. Susun Rencana Anggaran

Menyusun rencana anggaran bulanan yang rinci dapat mempermudah pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Dalam pembuatan anggaran, pastikan dana untuk membayar utang masuk kedalamnya.

4. Kurangi Pengeluaran

Identifikasi pengeluaran harian atau bulanan yang sekiranya dapat dikurangi, seperti makan di luar, hiburan, atau belanja yang tidak perlu. Dengan demikian, alokasi uang untuk membayar utang menjadi lebih banyak.

