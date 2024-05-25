Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terungkap! Ada Pengusaha Nakal Kurangi Isi Gas LPG 3 Kg, Izinnya Bakal Dicabut

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |17:20 WIB
Terungkap! Ada Pengusaha Nakal Kurangi Isi Gas LPG 3 Kg, Izinnya Bakal Dicabut
Gas Elpiji 3 Kg Tidak Boleh Dijual karena Isinya Tidak Sesuai. (Foto:Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengingatkan PT Pertamina (Persero) dan Kementerian ESDM untuk ikut memantau pelaku usaha yang nakal mengurangi isi takaran gas elpiji 3 kg. Pasalnya, ditemukan gas elpiji yang seharusnya diisi 3 Kg, justru dikurangi hingga 700 gram.

"Jadi ini juga perhatian kepada Pertamina dan Kementerian ESDM, pengusaha-pengusaha yang nakal diingatkan, kalau tidak ya harus dicabut, dihentikan izinnya, karena memang itu aturannya. Diingatkan sekali, tidak diindahkan, maka harus dicabut izin usahanya," ujar Zulhas di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (25/5/2024).

Mendag menemukan setidaknya ada 11 SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) yang mengurangi takaran isi gas 3 kg. Dari 11 titik yang ditemukan terindikasi melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran gas 3 kg, beberapa diantaranya merupakan distributor untuk wilayah Jabodetabek.

Menurutnya, para agen pengisian tabung gas nakal berpotensi dijatuhkan sanksi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 pasal 166 ayat (1) dan (2) berupa sanksi administratif seperti teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

"Jadi kita berikan teguran tertulis dulu, nanti kalau tidak diindahkan sampai 2 kali, dan kalau tidak ditindaklanjuti, itu akan dicabut izinnya," sambung Zulhas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186337/bahlil-NWm1_large.jpg
Bahlil: Kuota LPG 3 Kg Ditambah 350 Ribu Ton Antisipasi Nataru 2026, Tanpa Tambah Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185804/purbaya-lrBY_large.jpg
Purbaya dan Bahlil Rapat Tertutup Bahas Penambahan Kuota LPG 3 Kg Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174159/purbaya-0VF8_large.jpg
3 Fakta Purbaya Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg hingga Disentil Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166427/lpg-C1Vu_large.jpg
4 Fakta Beli LPG 3 Kg Wajib KTP di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165401/bahlil-AThC_large.jpg
Bahlil Ungkap Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Berlaku 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153073/lpg-sit5_large.jpg
3 Fakta LPG 3 Kg Satu Harga Berlaku 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement