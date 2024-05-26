Dukung UMKM Go Global, BRI Berangkatkan 8 UMKM untuk Ikuti Pameran FHA Food dan Beverage 2024 di Singapore

Jakarta – Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting pembangunan ekonomi Indonesia sehingga harus terus didorong agar dapat naik kelas dan dapat meningkatkan kontribusi bagi perekonomian bangsa.

BRI sebagai bank terbesar dalam penyaluran pembiayaan bagi UMKM terus mendukung dan memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk bisa masuk pasar global. Hal ini juga didasari dengan hasil produksi dan karya anak bangsa memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk dari negara-negara lain.

Kali ini, BRI memberangkatkan 8 (delapan) pelaku UMKM Indonesia ke Food & Hotel Asia (FHA) Food & Beverage 2024 yang merupakan pameran perdagangan makanan dan minuman berskala Internasional yang terbesar dan terkemuka di Asia. Acara tersebut terselenggara selama 4 hari pada tanggal 23-26 April 2024 di Singapore Expo yang diikuti oleh lebih dari 50 negara.

Kedelapan UMKM BRI yang mengikuti ajang pameran FHA Food & Beverage 2024 tersebut adalah Cokelat Ndalem, Matoh Food, Maccheese, Granoku, AwiS Food, Keripik Tempe Cinta, Ppuff!, dan Havilla Tea. Produk-produk yang dihasilkan dari UMKM tersebut contohnya coklat, keripik singkong, keripik tempe, teh, snack sehat, dan lain-lain.

Para pelaku UMKM tersebut adalah UMKM pilihan dan tentunya mempunyai produk unggulan berkualitas, berstandar Internasional, dan siap bersaing di pasar global. Selain itu UMKM tersebut juga telah mengikuti beberapa program pemberdayaan dari BRI seperti Rumah BUMN, Pengusaha Muda Brilian, dan Brilianpreneur.

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan keikutsertaan UMKM tersebut merupakan perwujudan BRI untuk selalu konsisten mendukung UMKM Go Global hingga ke mancanegara agar dapat memberikan nilai tambah dan mampu bersaing di kancah Internasional.

‘’UMKM harus banyak mendapatkan kesempatan agar dapat melakukan ekspor dan masuk pasar internasional karena saat ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pameran ini tentunya menjadi event yang sangat bermanfaat bagi UMKM binaan BRI untuk dapat memperkenalkan potensi industri Food & Beverages Indonesia ke mancanegara’’, ujar Amam.