Kisah AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan Bantu Warga di Sumbawa Besar

Jakarta – Menggeluti profesi sebagai AgenBRILink menjadi hal yang tidak disangka-sangka oleh Merry Nurazizah atau kerap disapa Merry. Merry bercerita, awalnya ia sangat awam tentang transaksi perbankan dan berbagai manfaat yang bisa didapatkan, sebelum akhirnya ia menjadi seorang AgenBRILink yang sukses di daerahnya, Desa Maluk, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Seperti diketahui, AgenBRILink merupakan perluasan layanan BRI di mana agen menyediakan layanan perbankan secara langsung. Layanan ini mencapai seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).

Meskipun baru digeluti Merry sejak Maret 2023, terbukti ia mampu mendekatkan akses perbankan untuk warga di daerahnya. Dengan demikian, warga Desa Maluk tak perlu lagi bersusah payah menempuh perjalanan berkilo-kilo meter dan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk setor tunai, tarik tunai, mencairkan dana bantuan sosial (Bansos), maupun melakukan pembayaran tagihan lain sebagainya ke kantor BRI Unit Sumbawa Besar. Hal ini lantaran adanya fitur Electronic Data Capture (EDC) mini ATM BRI di AgenBRILink tersebut.

Meski begitu, menurut Merry, yang namanya membuka usaha di desa, tetap ada pasang surut, ditambah dengan minimnya modal tentu ini menjadi kendala yang tak bisa dihindari. Oleh karena itu, selain melayani setor tunai, tarik tunai, transfer, bayar tagihan listrik, pulsa, top up dompet digital dan sebagainya, Merry juga membulatkan tekadnya untuk menjadi mitra Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Merry pun bisa menyalurkan pinjaman kepada warga sekitar, seperti pinjaman KECE (Kredit Cepat) senilai Rp10 juta kepada masyarakat di sana.

“Untuk mencari para nasabah, bersosialisasi bersama masyarakat sekitar menjadi kunci utama yang harus dilakukan. Selain itu, kami aktif dalam melakukan promosi program-program BRILink,” ungkapnya. Berkat inovasi yang dilakukan, Merry pun berhasil menarik minat para nasabah untuk menggunakan layanan AgenBRILink.

Semangatnya untuk terus belajar dari para agen lainnya juga menjadi modal berharga dalam mengembangkan usahanya. Meskipun libur lebaran tiba, Mery tetap setia menjaga layanannya tetap berjalan tanpa henti. Keputusannya untuk tetap buka selama liburan tidak hanya sebagai wujud keseriusan dalam melayani nasabah, tetapi juga sebagai upaya untuk mengejar program THR.

"Selama lebaran tetap jalan tidak ada tutup, dan alhamdulilah semakin ramai selama liburan, karna ingin mengejar program THR jadi tidak ada libur," kata Mery.