Pertamina Group Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Tanah Longsor di Sumbar

Pertamina Group salurkan berbagai bantuan untuk korban bencana lahar dingin dan tanah longsor di Sumatera Barat (Foto: Dok Pertamina)

Jakarta-Pertamina Group menyalurkan berbagai bantuan untuk korban bencana lahar dingin dan tanah longsor di Sumatera Barat. Bantuan disalurkan melalui Posko Pertamina Peduli di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

Bantuan yang disalurkan berupa perlengkapan untuk kebutuhan pengungsi, makanan pokok, perlengkapan makan dan mandi, peralatan mandi, paket kesehatan, dapur umum, vitamin serta peralatan sekolah.

BACA JUGA: Pastikan Isi gas LPG Sesuai Takaran Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE Di Tanjung Priok

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan pengungsi selama masa tanggap darurat. "Pertamina Peduli terus komitmen menyalurkan bantuan untuk meringankan saudara-saudara kita di Sumatera Barat yang sedang menghadapi musibah," ujar Fadjar.

Pertamina, imbuh Fadjar akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga di Sumatera Barat untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi dengan baik.

"Pertamina akan terus memonitor perkembangan pengungsi dan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan,"ucapnya.

Pertamina juga akan terus memastikan kebutuhan energi masyarakat baik BBM maupun LPG terpenuhi dengan baik. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(Fitria Dwi Astuti )