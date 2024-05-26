Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Izin SPBE Bakal Dicabut jika Kurangi Takaran Gas Elpiji 3 Kg

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |10:54 WIB
Izin SPBE Bakal Dicabut jika Kurangi Takaran Gas Elpiji 3 Kg
Takaran Gas Elpiji 3 Kg (Foto: Okezone/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya bakal mencabut izin operasional pelaku usaha stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) yang mengurangi takaran isi tabung LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi.

"Pengusaha-pengusaha (SPBE) yang nakal diingatkan, kalau tidak (mengindahkan) ya dicabut izinnya, karena memang itu aturannya. Diingatkan sekali, jika tidak diindahkan maka harus di cabut izin usahanya," kata Mendag Zulkifli dikutip Antara, Minggu (26/5/2024).

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) melakukan pengawasan terhadap berat dalam keadaan terbungkus (BDKT) tabung LPG 3 kg bersubsidi pada Senin (20/5/2024). Pemeriksaan dilakukan melalui sistem sampel.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan kepada sejumlah SPBE di antaranya di wilayah Jakarta Utara, Tangerang, Bandung, Purwakarta, dan Cimahi.

Dari wilayah-wilayah itu, terdapat 11 SPBE yang ditemukan tabung LPG 3 kg yang isinya tidak sesuai ketentuan.

Halaman:
1 2
