Cara RI Perkuat Ketahanan Energi di Masa Transisi Energi

JAKARTA - Energy security atau ketahanan energi menjadi fokus utama setiap negara di tengah dinamika global yang terkena impact dari gejolak geopolitik.

Di samping mengamankan energi domestik, Indonesia berada di masa transisi energi sehingga tidak meluputkan perhatian agar dinamika yang ada tidak berdampak signifikan terhadap upaya transisi energi.

SKK Migas menyoroti agar perkembangan pasar gas bumi semakin meningkat untuk mengamankan Indonesia dari voltalitas energi, dan dapat seimbang dengan upaya SKK Migas bersama KKKS menjaga minat investasi di sektor hulu migas.

Maka dukungan PGN dibutuhkan untuk memperluas pasar agar gas terserap lebih banyak.

“Setelah infrastruktur gas bumi tersedia, PGN bisa membawa gas bumi dari Jawa Timur ke Jawa Barat yang sangat membutuhkan gas. Peran PGN juga diperlukan dalam percepatan infra WNTS-Pemping untuk membawa gas dari Natuna ke pasar domestik,” ujar Head of Oil and Gas Commercialization Division SKK Migas Rayendra Siddik dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Atensi SKK Migas terhadap kebutuhan energi domestik sejalan dengan komitmen Pertamina dalam ketahanan energi nasional dan mengurangi impor.