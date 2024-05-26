Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lonjakan Penumpang Kereta Api Capai 23% pada Libur Panjang Waisak

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |16:18 WIB
Lonjakan Penumpang Kereta Api Capai 23% pada Libur Panjang Waisak
Penumpang Kereta Api (Foto: Okezone)




JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat kenaikan penumpang capai 23%pada periode libur panjang atau long weekend perayaan Waisak 2024 hingga Minggu (26/5/2024).

VP Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan, sejak 22 - 26 Mei tahun ini volume penumpang kereta api mencapai 797.783 penumpang atau rata-rata 159.557 penumpang per hari.

“Terdapat peningkatan penumpang 23 persen dibanding pekan sebelumnya, dimana KAI melayani 650.818 penumpang atau rata-rata 130.164 penumpang setiap harinya,” ujar Joni.

Dia menyebut, puncak keberangkatan penumpang saat libur panjang terjadi pada Kamis dengan jumlah 171.254 orang. Sedangkan puncak arus baliknya terjadi pada Minggu dengan angka persentase 164.304 penumpang.

Update Penjualan Tiket KA Pada Periode Long Weekend Waisak (Berdasarkan pantauan Minggu, 26 Mei 2024 siang):

