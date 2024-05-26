Super Air Jet Buka Suara soal Pesawat Tergelincir di Bandara Weda

JAKARTA - Manajemen PT Pesawat Super Air Jet buka suara soal pesawat tergelincir saat mendarat di Bandara Weda Bay di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada Sabtu (25/05) kemarin, setelah penerbangan dari Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.

Direktur Utama Super Air Jet, Ari Azhari mengatakan pesawat dengan nomor penerbangan IU-2180 dari Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara itu telah menjalankan sesuai dengan standar operasional produser yang berlaku.

Pesawat yang membawa 172 penumpang yang mendarat di Bandara Weda Bay, Desa Lelilief, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah itu, sempat direkam video oleh warga sekitar yang melihat pesawat tersebut keluar dari landasan pacu sekitar pukul 14:00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

”Namun, pada saat pesawat Airbus 320-200 dengan registrasi PK-STD ini mendarat di Bandara Weda pukul 14 : 00 Wit kondisi cuaca saat itu sedang hujan,” ujarnya dikutip Antara, Minggu (26/5/2024).

Setelah pesawat menyelesaikan fase pendaratan, bagian depan pesawat melewati batas landas pacu.