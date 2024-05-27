Sempat Melemah, IHSG Rebound ke Level 7.247

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,03% di 7.219,98 pada perdagangan Senin (27/5/2024). Namun berapa detik berselang IHSG langsung rebound.

Dalam detik-detik pertama setelah pembukaan, IHSG langsung rebound ke 7.247, didudukung 162 saham menguat, 109 saham turun, sementara 263 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp770,85 miliar dari net-volume 570,58 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,11% di 896,82, indeks JII turun 0,04% di 528,39, indeks MNC36 melemah 0,59% di 332,99, dan IDX30 koreksi 0,36% di 449,1.

Penguatan IHSG didukung sektor bahan baku, teknologi, properti, kesehatan, dan transportasi. Sementara yang membebani adalah konsumer, keuangan, infrastruktur, energi, dan industri yang merata di bawah 1 persen.