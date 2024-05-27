Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bangun IKN Sudah Habiskan APBN Rp4,8 Triliun, Ini Daftar Proyeknya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |18:36 WIB
Bangun IKN Sudah Habiskan APBN Rp4,8 Triliun, Ini Daftar Proyeknya
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal anggaran IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran IKN sudah mencapai Rp4,8 triliun sampai dengan 30 April 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran IKN sudah terealisasi 12,1% di APBN dengan pagu Rp39,8 triliun.

"Untuk anggaran ikn anggarannya Rp39,8 triliun, tapi realisasi Rp4,8 triliun, jadi baru 12,1%, terutama untuk infrastruktur itu Rp2,8 dan pagunya cukup besar Rp36,5 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Mei 2024, Senin (27/5/2024).

Adapun sekarang sedang dilakukan dari memulai gedung di kawasan istana, kawasan Kemenko, dan kementerian lain gedung UKM, juga tower dari rusun ASN, untuk hankam, rumah tapak dari menteri, dan rumah sakit DKS.

"Untuk pembangunan jalan tol IKN dan jembatan IKN serta bandara vvip serta penyempurnaan kawasan bendungan paku semua ini untuk suplai air dan pengendalian banjir IKN," katanya.

