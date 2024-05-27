Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pembangunan IKN Habiskan Anggaran Rp72,3 Triliun sejak 2022

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |19:20 WIB
Pembangunan IKN Habiskan Anggaran Rp72,3 Triliun sejak 2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai Rp4,8 triliun. Realisasi itu mencapai 12,1% dari total pagu sebesar Rp39,8 triliun per 30 April 2024.

Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran untuk pembangunan IKN ini terus mengalami kenaikan sejak 2022 hingga 2024.

"Kalau kita lihat belanja untuk IKN meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2022 itu Rp5,5 triliun naik ke Rp27 triliun di 2023 dan tahun ini Rp39,8 triliun ada di dalam APBN KiTa," jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (27/4/2024).

Adapun secara total, alokasi anggaran IKN sejak 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp72,3 triliun.

Secara rinci, Menkeu mengatakan anggaran sebesar Rp2,8 triliun dari pagu Rp36,5 triliun telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Halaman:
1 2
