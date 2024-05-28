Erick Thohir Bocorkan Hasil Pertemuan Jokowi-Prabowo dengan Pemilik Burj Khalifa

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Pendiri Emaar Properties atau perusahaan properti multinasional asal Dubai, Mohamed Alabbar, di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut dibagikan Menteri BUMN Erick Thohir melalui akun Instagramnya. Dia menyebut pertemuan Kepala Negara dan bos Burj Khalifa Dubai dilaksanakan pada Senin pagi kemarin.

Pada kesempatan itu, Presiden kembali menekan bila industri pariwisata di Tanah Air menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pasalnya, sektor ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pagi ini saya dan founder Emaar Properties, Mr. Mohamed Ali Rashed Alabbar diterima Pak Presiden Jokowi di Istana Negara,” ujar Erick, ditulis Selasa (28/5/2024).

“Pak Presiden mengarahkan, sektor pariwisata harus menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi masyarakat,” paparnya.

Arahan Jokowi itu setelah Erick dan Mohamed Alabbar menyampaikan hasil kunjungan mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Lalu dua lokasi lainnya, yakni Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Sanur, Bali.

“Kami menyampaikan, dua hari lalu saya dan Mr. Alabbar mengunjungi tiga destinasi wisata favorit yakni Labuan Bajo, Mandalika, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Kami juga melihat progres pembangunan IKN,” beber dia.

Tak sampai di situ, Erick Thohir dan Mohamed Alabbar juga menyambangi Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, setelah keduanya menemui Jokowi di hari yang sama.