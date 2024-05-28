Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Restrukturisasi Jadi Kunci Penyelamatan Waskita

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |15:47 WIB
Restrukturisasi Jadi Kunci Penyelamatan Waskita
Restrukturisasi jadi kunci penyelamatan Waskita (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk fokus pada restrukturisasi keuangan dalam lima tahun ke depan. Upaya restrukturisasi maupun opsi lainnya selain bertujuan meningkatkan kesehatan finansial perseroan juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor.

Ketua LP3M INVESTA Hari Prabowo mengatakan urgensi penyelamatan Waskita Karya sangat mendesak untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pemegang saham dan juga kreditur sebagai pemegang surat utang.

"Saya percaya Pemerintah RI sebagai pemegang saham pengendali beserta jajaran manajemen WSKT punya berbagai cara penyelamatan," katanya, Selasa (28/5/2024).

Dia mengatakan, akar masalah dari Waskita Karya telah diketahui yakni tata kelola utang. Untuk itu, restrukturisasi utang menjadi mekanisme strategis yang perlu dioptimalisasi.

Di sisi lain, perseroan masih memiliki aset besar yang bisa dijual untuk mengurangi kerugian serta negosiasi utang kepada para kreditur. Mekanisme lain yang juga tak kalah penting adalah mengembalikan fokus Waskita Karya sesuai dengan spesifikasi keunggulan yakni sebagai kontraktor murni dalam pengerjaan proyek–proyek strategis pada segmentasi jalan & jembatan, gedung, dan infrastruktur air.

