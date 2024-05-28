Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tabungan Orang Kaya Menumpuk, LPS: Mereka Wait and See

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |16:40 WIB
Tabungan Orang Kaya Menumpuk, LPS: Mereka <i>Wait and See</i>
Tabungan di atas Rp2 miliar alami kenaikan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTALPS mencatat pertumbuhan tabungan dengan saldo di atas Rp2 miliar mengalami pertumbuhan. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tabungan di atas Rp2 miliar mencatatkan pertumbuhan 10,11% di April atau meningkat dari bulan Maret yang hanya 8,79%.

"Bisa baik bisa buruk, baiknya orang-orang kaya atau perusahaan makin kaya banyak, buruknya mungkin mereka mulai wait and see sehingga numpuk uangnya di tabungan, ini akan kita monitor terus ke depannya seperti apa," ungkap Purbaya dalam konferensi pers di kantor LPS Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Sementara itu, Purbaya menambahkan, untuk tabungan yang di bawah Rp500 juta cenderung melambat dibanding bulan lalu.

"Yang paling parah memang di bawah Rp100 juta, tabungannya turun di bulan Maret 7,3%, di bulan April turun 4,06%," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, sebagian masyarakat di bawah menghabiskan uangnya untuk berlibur, sedangkan secara makro mereka mulai mengurangi tabungannya untuk kebutuhan yang lebih besar dalam jangka panjang.

"Untuk masyarakat yang lebih rendah, itu sepertinya tabungannya tumbuh jauh lebih lambat dibanding masyarakat yang uangnya banyak," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
