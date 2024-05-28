LPS Anggarkan Hampir Rp1 Triliun Bangun Kantor di IKN

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya siap untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Purbaya, LPS sudah menyiapkan anggaran hampir Rp1 triliun untuk pembangunan 3 gedung kantor di IKN tersebut.

"Kami anggarkan Rp841 miliar, mungkin akan lebih besar nanti, mungkin Rp1 triliun karena kita akan melakukan penguatan disana sini," kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor LPS Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Purbaya mengaku pembangunan kantor LPS di IKN mengalami sedikit kendala meskipun akan pindah pada tahap pertama yaitu Agustus nanti.

Sejumlah nama karyawan LPS juga sudah disiapkan untuk pindah ke IKN dan proses pemindahan tersebut kata Purbaya akan rampung pada April 2025.