292 PNS Kemenkeu Pindah ke IKN Mulai September 2024

JAKARTA – Ada 292 pegawai dan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai September 2024.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan, perpindahan tersebut akan dilakukan dalam 2 tahap tahun ini. Dikatakannya, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk menindaklanjuti usulan daftar pegawai dan pejabat yang akan dikirim ke ibu kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Kementerian Keuangan telah mengajukan usulan untuk daftar pejabat dan pegawai yang akan pindah ke IKN. Kita akan melakukan dalam dua tahap," jelas Heru dalam konferensi pers APBN KiTA hari ini, Senin (27/5/2024).

Tahap pertama dilakukan pada September 2024 dengan total sebanyak 198 pejabat dan juga pegawai. Komposisi untuk pejabat setingkat eselon 1 sebanyak 17, eselon 2 sebanyak 29, dan sebanyak 152 orang mulai dari pelaksana sampai eselon 3.

Kemudian, pada tahap 2, Heru menjelaskan akan melakukan pemindahan pegawai dan pejabat yang direncanakaan pada November 2024. Rinciannya sebanyak 4 eselon 1, 9 eselon 2 , dan 81 pelaksana dan setingkat eselon 3.