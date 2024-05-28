Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

HUT ke-24, MNC Asset Gelar Syukuran dan Bagikan Bantuan ke 2 Yayasan Rumah Singgah

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |20:14 WIB

MNC Asset Management Gelar Syukuran (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Asset Management menggelar acara syukuran ulang tahun ke-24 dan menyerahkan bantuan sosial kepada dua rumah singgah yang berada di Jakarta Pusat di MNC Bank Tower, Jakarta, hari ini, Selasa (28/5/2024).

Kedua yayasan tersebut di antaranya Rumah Singgah Bunda Peduli dan Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah yang berkolaborasi bersama MNC Peduli.

Direktur PT MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyebut, bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial MNC Asset Management kepada masyarakat sekitar.

"Kami ucapkan terima kasih ke MNC Peduli, ini bentuk rasa syukur kami di usia 24 tahun kami memberikan santunan ke 2 yayasan yang hadir, makasih sudah hadir," jelas Dimas.

Dikatakan Dimas, MNC Asset Management yang genap berusia 24 tahun pada tanggal 25 Mei 2024, menjadikan MNC Asset Management sebagai perusahaan Manajer Investasi salah satu yang tertua di Indonesia.

Dia menjelaskan berdedikasi lebih dari 2 dekade, MNC Asset Management konsisten untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah, dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap masyarakat dengan terus aktif melakukan literasi dan inklusi keuangan. Hal ini memberikan rasa syukur bagi korporasi dapat melalui perjalanan ini selama 24 tahun.

Halaman:
1 2
