PROPERTY

Wapres: IKN Bisa Inspirasi Pembangunan Kota Lain

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |16:15 WIB
Wapres: IKN Bisa Inspirasi Pembangunan Kota Lain
Wapres sebut pembangunan IKN bisa jadi contoh kota lain (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wapres Ma'ruf Amin menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa menjadi inspirasi pembangunan kota lain. Beberapa tahun terakhir, sistem transportasi cerdas menjadi fokus pengembangan teknologi transportasi global.

“Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi pionir kota berbasis transportasi cerdas dan berkelanjutan yang dapat menginspirasi pembangunan serupa di kota-kota lain,” ungkap Wapres saat membuka The 19th Intelligent Transport System (ITS) Asia Pacific Forum 2024 atau Forum Sistem Transportasi Cerdas Asia Pasifik ke-19 Tahun 2024 di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (28/5/2024).

Lebih dari itu, tutur Wapres, pengembangan inovasi teknologi di sektor transportasi juga diyakini dapat meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan konektivitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi. Untuk itu, inovasi teknologi di sektor transportasi menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera dilakukan bersama.

“Saat ini, pemerintah telah berupaya mendukung pengembangan inovasi teknologi, diantaranya melalui penetapan kebijakan standar mobil listrik, program insentif kendaraan listrik, dan program pendorong transisi lainnya,” urainya.

Sejalan dengan Wapres, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa poulasi dunia terus berkembang sangat pesat, dengan mayoritas penduduk tinggal di perkotaan. Pada tahun 2050, diperkirakan dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di perkotaan.

“Hal ini menghadirkan tantangan bagi sektor transportasi, seperti kemacetan lalu lintas, kecelakaan, terhambatnya layanan angkutan barang, dan polusi gas karbon,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
