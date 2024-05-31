Operasional MRT Jakarta Kembali Normal

JAKARTA – PT MRT Jakarta (Perseroda) menegaskan operasional telah kembali normal pasca insiden besi cane jatuh ke rel.

“Pasca terjadinya pemberhetian operasional MRT Jakarta imbas insiden pada kegiatan konstruksi Gedung Kejaksaan Agung, hari ini, MRT Jakarta telah kembali beroperasi secara normal” kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo, Jumat (31/5/2024).

Perusahaan pun mengucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari gangguan itu.

"Mohon maaf kepada seluruh masyarakat pengguna layanan MRT Jakarta atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. MRT Jakarta akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kejadian ini tidak kembali terulang di waktu yang akan datang,” ucapnya.