Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pekerja yang Sudah Punya Rumah Tetap Wajib Bayar Iuran Tapera

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |05:10 WIB
Pekerja yang Sudah Punya Rumah Tetap Wajib Bayar Iuran Tapera
Pro dan kontra kebijakan tapera bagi pekerja (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan tabungan yang dibayarkan secara rutin oleh tiap peserta. Tapera juga dapat disebut sebagai tabungan wajib untuk setiap pekerja agar dapat membeli rumah.

Dengan keberadaan Tapera diharapkan dapat membantu peserta yang masuk ke dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapat manfaat berbentuk Kredit Bangun Rumah (KBR), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan tenor yang cenderung panjang, sekitar 30 tahun dengan suku bunga di bawah pasar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan aturan baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2024, jumlah besar iuran Tapera sebesar 3% dari gaji. Pekerja menanggung jumlah iuran sebesar 2,5%, sedangkan pembagi kerja menanggung sebesar 0,5%.

Bagi peserta yang merupakan pekerja mandiri, maka besaran simpanan akan ditanggung sendiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173387/rumah-5xGC_large.jpg
Pekerja Tak Wajib Jadi Peserta Tapera, Gaji Tidak Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/470/3116917/tapera-PmEb_large.jpg
Maruarar Sirait hingga Sri Mulyani Jadi Anggota Komite Tapera, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102413/tapera-qTmn_large.jpg
Menteri Ara Usul ke Prabowo Iuran Tapera Bersifat Sukarela, Bukan Wajib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/470/3090415/maruarar-siarit-minta-jadi-komisioner-tapera-sudah-kirim-surat-ke-prabowo-B0G31hGf76.jpg
Maruarar Sirait Minta Jadi Komisioner Tapera, Sudah Kirim Surat ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/470/3077279/maruarar-sirait-buka-suara-soal-nasib-tapera-program-jokowi-KGN0tFFtJ9.jpeg
Maruarar Sirait Buka Suara soal Nasib Tapera Program Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/470/3070614/pns-dibidik-jadi-sasaran-iuran-tapera-kapan-berlaku-5qk273G2sC.jpeg
PNS Dibidik Jadi Sasaran Iuran Tapera, Kapan Berlaku?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement