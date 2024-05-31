Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kritik Tapera Potong Gaji Karyawan, Mahfud MD: Hitungannya Tidak Masuk Akal

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |10:31 WIB
Kritik Tapera Potong Gaji Karyawan, Mahfud MD: Hitungannya Tidak Masuk Akal
Kebijakan tapera bagi pekerja dinilai tak masuk akal (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat kritikan keras dari Mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurutnya, hitungan sistematis pemotongan gaji karyawan swasta sebesar 3% tidak masuk akal.

"Pemerintah perlu betul-betul mempertimbangkan suara publik tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kalau tidak ada kebijakan jaminan betul-betul akan mendapat rumah dari Pemerintah bagi penabung, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal," ujar Mahfud lewat akun media sosial X (Twitter) pribadinya, dikutip Jumat (31/5/2024).

Mahfud pun menjabarkan misalnya orang yang mendapat gaji Rp5 juta per bulan kalau menabung 30 tahun dengan potongan sekitar 3% per bulan hanya akan sekitar Rp100 juta. "Untuk sekarang pun Rp100 juta takkan dapat rumah apalagi 30 tahun yang akan datang, ditambah bunganya sekali pun."

"Untuk orang yang gajinya di atas Rp10 juta pun dalam 30 tahun akan terkumpul hanya sekitar Rp225 juta. Ini pun pada 30 tahun yang akan datang sulit dapat rumah. Sekarang pun sulit dapat rumah dengan uang Rp225 juta," jelasnya.

Halaman:
1 2
