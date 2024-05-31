Tips Lunasi Utang Pinjol yang Numpuk

JAKARTA - Di kalangan masyarakat pada saat ini, banyak jenis pinjol yang beredar. Terdapat juga masyarakat yang terjebak menggunakan pinjol tanpa melihat bunga dan lain sebagainya yang pada akhirnya membebani masyarakat tersebut.

Masyarakat yang telah terjerat pinjol harus memiliki strategi dan rencana keuangan yang baik saat melunasi utang pinjol. Hal tersebut dikarenakan, pada saat melunasi utang pinjol tersebut akan membutuhkan waktu dan upaya yang cukup panjang.

Masyarakat yang ingin melunasi utang pinjol tersebut juga harus memiliki komitmen yang kuat dan sikap yang bijak pada saat menghadapi masalah keuangan. Sebisa mungkin hindari masuk ke dalam utang baru.

Inilah tips yang dapat dilakukan masyarakat pada saat melunasi utang pinjol :

1. Susun Rencana Anggaran

Menyusun rencana anggaran bulanan yang rinci dapat mempermudah pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Pada pembuatan anggaran, pastikan dana untuk membayar utang masuk kedalamnya.

2. Evaluasi Seluruh Utang

Mencatat semua utang dan mengevaluasinya. Hal tersebut juga termasuk bunga yang harus dibayar dan waktu jatuh tempo pembayaran. Cara ini akan membantu mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi keuangan yang sedang Anda hadapi.

3. Cari Pendapatan Tambahan

Selain pekerjaan utama, coba untuk mencari pendapatan tambahan seperti pekerjaan sampingan atau proyek paruh waktu. Hal tersebut dapat membantu untuk mengumpulkan uang tambahan demi bisa membayar utang lebih cepat.

4. Buat Skala Prioritas Utang

Fokuslah pada membayar pinjaman dengan suku bunga tertinggi terlebih dahulu. Dengan demikian, hal ini akan membantu dalam mengurangi beban bunga yang harus dibayar.

5. Hubungi Pemberi Pinjaman

Jika menghadapi situasi seperti ini, jangan ragu untuk menghubungi pemberi pinjaman. Beberapa pemberi pinjaman mungkin bersedia untuk bernegosiasi mengenai jadwal pembayaran atau memberikan suku bunga yang lebih rendah.

6. Jangan Buka Pinjaman Baru

Hindari mengambil pinjaman baru dari pinjol atau sumber lain agar tidak terjadi utang pinjaman lainnya.