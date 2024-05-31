Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tips Lunasi Utang Pinjol yang Numpuk

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |06:11 WIB
Tips Lunasi Utang Pinjol yang Numpuk
Tips Lunasi Utang Pinjol yang Numpuk. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Di kalangan masyarakat pada saat ini, banyak jenis pinjol yang beredar. Terdapat juga masyarakat yang terjebak menggunakan pinjol tanpa melihat bunga dan lain sebagainya yang pada akhirnya membebani masyarakat tersebut.

Masyarakat yang telah terjerat pinjol harus memiliki strategi dan rencana keuangan yang baik saat melunasi utang pinjol. Hal tersebut dikarenakan, pada saat melunasi utang pinjol tersebut akan membutuhkan waktu dan upaya yang cukup panjang.

Masyarakat yang ingin melunasi utang pinjol tersebut juga harus memiliki komitmen yang kuat dan sikap yang bijak pada saat menghadapi masalah keuangan. Sebisa mungkin hindari masuk ke dalam utang baru.

Inilah tips yang dapat dilakukan masyarakat pada saat melunasi utang pinjol :

1. Susun Rencana Anggaran

Menyusun rencana anggaran bulanan yang rinci dapat mempermudah pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Pada pembuatan anggaran, pastikan dana untuk membayar utang masuk kedalamnya.

2. Evaluasi Seluruh Utang

Mencatat semua utang dan mengevaluasinya. Hal tersebut juga termasuk bunga yang harus dibayar dan waktu jatuh tempo pembayaran. Cara ini akan membantu mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi keuangan yang sedang Anda hadapi.

3. Cari Pendapatan Tambahan

Selain pekerjaan utama, coba untuk mencari pendapatan tambahan seperti pekerjaan sampingan atau proyek paruh waktu. Hal tersebut dapat membantu untuk mengumpulkan uang tambahan demi bisa membayar utang lebih cepat.

4. Buat Skala Prioritas Utang

Fokuslah pada membayar pinjaman dengan suku bunga tertinggi terlebih dahulu. Dengan demikian, hal ini akan membantu dalam mengurangi beban bunga yang harus dibayar.

5. Hubungi Pemberi Pinjaman

Jika menghadapi situasi seperti ini, jangan ragu untuk menghubungi pemberi pinjaman. Beberapa pemberi pinjaman mungkin bersedia untuk bernegosiasi mengenai jadwal pembayaran atau memberikan suku bunga yang lebih rendah.

6. Jangan Buka Pinjaman Baru

Hindari mengambil pinjaman baru dari pinjol atau sumber lain agar tidak terjadi utang pinjaman lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement