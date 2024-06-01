Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Kebiasaan yang Tidak Disukai HRD saat Interview Calon Pekerja

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |22:01 WIB
4 Kebiasaan yang Tidak Disukai HRD saat Interview Calon Pekerja
4 kebiasaan buruk yang tidak disukai HRD (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wawancara menjadi salah satu rangkaian penting dalam proses rekrutmen pekerjaan. Pada tahap ini pewawancara akan menilai tidak hanya keterampilan serta pengalaman, tetapi juga menilai sikap dan perilaku kandidat.

Maka dari itu, pelamar kerja perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tahap wawancara kerja.

Terdapat beberapa kebiasaan yang tanpa sadar dilakukan oleh calon pekerja saat interview, tentunya hal ini bisa membuat pewawancara merasa tidak nyaman atau bahkan meragukan kandidat.

Melansir instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sabtu (1/6/2024), berikut beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari saat menjalani wawancara kerja:

1. Hal pertama yang tidak disukai pewawancara saat interview adalah ketidaksopanan atau kurangnya rasa hormat. Perlu diingat, ini adalah etika dasar yang harus selalu dijaga pelamar kerja saat interview berlangsung.

2. Kebiasaan kedua, penting untuk dicatat bahwa pewawancara tidak menyukai ketika pelamar memberikan pendapat negatif tentang rekan kerja atau atasan dari perusahaan sebelumnya. Menghindari sikap negatif ini akan membantu memberikan kesan yang lebih baik selama wawancara.

Halaman:
1 2
