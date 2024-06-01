3 Cara Bebas dari Pinjol Tanpa Bayar

JAKARTA- Ada cara bebas dari pinjol (pinjaman online) tanpa bayar yang bisa Anda coba lakukan. Adapun pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu jalan tikus bagi masyarakat untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat.

Sayangnya ada beberapa pinjol ilegal yang malah merugikan nasabah. Tentunya beberapa nasabah ingin terlepas dari pinjol yang merugikan. Lantas bagaimana caranya?

Berikut cara bebas dari pinjol (pinjaman online) tanpa bayar?

1. Evaluasi Utang



Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengevaluasi hutang Anda. Catat semua pinjol yang Anda miliki, beserta jumlah pokok, bunga, dan jatuh tempo pembayarannya. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui total hutang Anda dan merencanakan strategi untuk melunasinya.

2. Kumpulkan Dana untuk Membayar Hutang

Setelah mengetahui total hutang Anda, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dana untuk membayar hutang tersebut. Anda bisa mencari sumber pendapatan tambahan, seperti menjual barang-barang yang tidak terpakai, mengambil pekerjaan sampingan, atau meminjam dari keluarga atau teman yang bisa dipercaya.

Anda juga bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, seperti makan di luar, berlangganan layanan streaming, atau berbelanja barang-barang yang tidak penting. Dengan begitu, Anda bisa mengalokasikan dana tersebut untuk membayar hutang Anda.