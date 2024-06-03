Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sempat Lapor ke Luhut, Bos MIND ID Buka-bukaan Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis Cs

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |20:59 WIB
Sempat Lapor ke Luhut, Bos MIND ID Buka-bukaan Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis Cs
Bos MIND ID Cerita Soal Korupsi Timah Harvey Moeis. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengungkapkan korupsi tata niaga di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah sudah terendus sebelum tindak pidana ini disoroti masyarakat luas.

Ketika ada indikasi korupsi di IUP PT Timah, pihaknya langsung melaporkan perkara tersebut ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian, Luhut dan jajaran MIND ID diundang Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak terkait untuk melakukan pertemuan. Dalam forum tersebut, MIND ID membeberkan sejumlah permasalahan yang terjadi di internal PT Timah.

“Kami juga sudah terindikasi ada problem yang sangat besar di PT Timah, untuk itu kami sudah melaporkan ini kepada Kementerian kami, yaitu Kemenko Marves kita rapatkan bersama dan diundang Kejagung, KPK, BPKP dan lainnya,” ujar Hendi dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (3/6/2024).

Pasca pertemuan, forum gabungan lalu menindaklanjuti laporan yang diutarakan MIND ID. Salah satunya audit dari BPKP. Hasil investigasi lembaga auditor internal negara ini menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 300 triliun.

“Kami ungkap permasalahan ditindaklanjuti oleh forum gabungan yang dipimpin Menko Marves dengan dilakukan audit BPKP,” paparnya.

Saat ini, penanganan kasus masuk pada tahap terakhir. Apabila proses telah selesai, kasus korupsi tata niaga timah IUP Timah akan dilimpahkan ke pengadilan.

