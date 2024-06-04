JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan relatif terbatas dan berpeluang berbalik menguat.
"Sehingga IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 7.092-7.174," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (4/6/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.958, 6.926 dan resistance 7.171, 7.236.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ACES - Spec Buy
Spec Buy: 785-800
Target Price: 860, 885
Stoploss: below 775