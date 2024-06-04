Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Uji Level 7.092-7.174

, Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |07:45 WIB

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan relatif terbatas dan berpeluang berbalik menguat.

"Sehingga IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 7.092-7.174," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (4/6/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.958, 6.926 dan resistance 7.171, 7.236.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ACES - Spec Buy

Spec Buy: 785-800

Target Price: 860, 885

Stoploss: below 775