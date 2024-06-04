Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Diprediksi Tak Capai Target Tahun Depan

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |18:23 WIB
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Diprediksi Tak Capai Target Tahun Depan
Penerimaan Cukai Tembakau Tahun Depan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAPajak rokok yang akan berbarengan dengan kenaikan cukai di tahun depan menjadi pukulan berat bagi pengusaha, konsumen dan pelaku industri termasuk para pekerja dan petani tembakau.

Kondisi ini menimbulkan kecemasan ekosistem tembakau karena keputusan pengenaan tarif cukai dan pajak rokok di tahun depan dinilai sangat menentukan nasib semua pihak yang memiliki mata pencaharian industri ini.

Setelah menaikkan tarif cukai rata-rata sebesar 10% di 2024, pemerintah mengesahkan aturan UU PPN tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang berimbas kepada tarif PPN atas rokok akan naik menjadi 10,7%, dari sebelumnya sebesar 9,9%. Hal ini seiring dengan kenaikan tarif umum PPN dari semula 11% menjadi 12% pada tahun 2025 sesuai aturan Harmonisasi Perpajakan tersebut.

Terkait hal itu, Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menyatakan jika Cukai Hasil Tembakau (CHT) tetap dinaikkan sudah pasti target penerimaan cukai tidak akan tercapai kembali.

Lantaran kondisi tersebut tidak terbukti efektif mengurangi perokok, namun membuka peluang masyarakat beralih ke harga rokok yang lebih terjangkau, termasuk membeli rokok ilegal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188183/perdagangan_karbon-JFij_large.jpg
RI Siap Pimpin Perdagangan Karbon Dunia, Potensi Ekonomi  Rp9.422 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188055/kkp-xTbi_large.jpg
RI Targetkan Potensi Transaksi Rp132 Miliar di FIE 2025 Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188009/menko_airlangga_soal_ump_2026-3oIn_large.jpeg
Menko Airlangga Sebut Regulasi UMP 2026 Sudah Diteken, Kapan Diumumkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188000/menko_airlangga-ruEo_large.jpeg
Komitmen Pendanaan JETP untuk Transisi Energi RI Naik Jadi USD21,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187329/industri-93IY_large.jpg
Krisis Iklim, Pelaku Industri Percepat Transisi Hijau dan Dekarbonisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187247/banjir_di_sumatera-GjtE_large.jpg
Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Bencana Sumatera Diprediksi Tembus Rp68,67 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement