HOME FINANCE PROPERTY

Ini Alasan Dhony Rahajoe Mundur dari Wakil Otorita IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |07:59 WIB
Ini Alasan Dhony Rahajoe Mundur dari Wakil Otorita IKN
Wakil Otorita IKN Nusantara mengundurkan diri (Foto: Instagram)
JAKARTA - Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada 3 Juni 2024. Meski tidak lagi menjabat sebagai pimpinan Otorita IKN, Dhony mengaku akan terus mendukung proses pembangunan IKN. Sebab baginya perwujudan Ibukota baru itu akan menjadi tonggak perubahan Indonesia ke depannya.

"Proses pembangunan ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai sebuah pusat pertumbuhan baru yang sedang berjalan, harus terus didukung. Mewujudkan IKN merupakan tugas mulia bagi kita semua, sebuah kesempatan bersejarah untuk melakukan transformasi menuju peradaban baru Bangsa Indonesia yang lebih baik," ujar Dhony ditulis Selasa (4/6/2024).

Pada kesempatan tersebut, Dhony juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah sempat memberikan kesempatan untuk mengemban jabatan sebagai wakil kepala OIKN sejak 10 Maret 2022 lalu.

"Penugasan ini, merupakan suatu kehormatan dan sebuah pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Kami sekeluarga sangat bangga dan bersyukur menjadi bagian dari sejarah, bukan hanya di Indonesia namun juga di level global," sambungnya.

Dhony juga menghaturkan terima kasihnya yang spesifik ditujukan utamanya kepada para tokoh dan warga Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, serta pihak lain yang sudah mendukung pembangunan Ibukota baru tersebut.

"Saya pribadi merasa belum berbuat banyak untuk IKN. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat bekerja kepada para pimpinan yang baru di Otorita IKN. Semoga segala urusan dilancarkan dan dimudahkannya," kata Dhony.

