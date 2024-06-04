Bandara IKN Siap Beroperasi Mulai 1 Agustus 2024

JAKARTA – Bandara IKN Nusantara dipastikan siap beroperasi mulai 1 Agustus 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat mengunjungi beberapa titik, seperti lokasi landas pacu dan gedung terminal.

Menurutnya, progres pembangunan di dua lokasi ini dan sejumlah fasilitas lainnya secara garis besar sudah baik dan sesuai rencana.

"Untuk landas pacu dan gedung terminal, perubahannya signifikan dan terlihat jelas, jika dibandingkan saat saya terakhir kali ke sini pada akhir April lalu. Kemajuan ini tentu sangat menggembirakan," ujar Menhub dalam keterangan resminya, Selasa (4/5/2024).

Menhub juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan para pekerja atas kerja kerasnya selama ini. Ia pun berharap sinergi ini dapat mewujudkan komitmen bersama untuk menyelesaikan Bandara IKN pada tanggal 1 Agustus 2024.

"Insya Allah, Juli kita uji coba dan siap dioperasikan untuk memperingati Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus nanti," kata Menhub.