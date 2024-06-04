Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN Uji Coba Agustus 2024

JAKARTA - Pembangunan jalur kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah hampir rampung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan uji coba ART dapat dilakukan pada Agustus 2024 mendatang, seiring telah selesainya pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat.

"Insya Allah, dengan jalur yang sudah ada, ART bisa diuji coba pada bulan Agustus nanti," ujar Menhub dalam keterangan resminya, Selasa (4/6/2024).

Menhub menjelaskan, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat memiliki jalur lalu lintas sebanyak enam jalur, dengan satu lajur khusus bus dan ART. Menurutnya, jalan yang sudah selesai dibangun ini punya tekstur yang sangat halus.

"Aspal di jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat ini sangat halus dan punya kelenturan yang luar biasa. Hal ini tentu akan membuat nyaman para pengendara dan penumpang yang melintas," terang Menhub.

BACA JUGA: Bandara IKN Siap Beroperasi Mulai 1 Agustus 2024

Menhub juga menuturkan, IKN dirancang sebagai kawasan yang menerapkan konsep kota cerdas berlandaskan prinsip hijau dan berkelanjutan. Kehadiran ART di IKN sejatinya sesuai dengan prinsip tersebut, sebab mampu meningkatkan efisiensi serta keamanan dalam bermobilitas, dan yang tak kalah penting ramah lingkungan.