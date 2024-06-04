Wapres Pede Pembangunan IKN Tak Terganggu Usai Kepala dan Wakil Otorita Mundur

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan proses pembangunan IKN tetap bisa berjalan kendati terjadi pergantian kepemimpinan pada struktur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatan mereka.

Wapres mengatakan meskipun tidak mengetahui alasan pengunduran diri tersebut, ia meyakini bahwa dinamika seperti ini adalah hal yang biasa dalam proses pembangunan.

“Pertama, saya tidak tahu ya alasannya kenapa itu. Pak Pratik tidak menjelaskan, saya juga tidak tahu, tapi bahwa ada itu mundur, kemudian ganti, itu saya kira biasa di dalam proses kita [membangun]. Pembangunan itu kan ada yang mundur, ada yang kemudian diganti,” ujar Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam, Kampung Ngguti Bob, Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).

Lebih jauh, Wapres menerangkan bahwa untuk sementara ini, Presiden telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri PUPR untuk mengambil alih tugas-tugas Otorita IKN.