Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Pinjol Modal KTP Tanpa Verifikasi Wajah

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |21:08 WIB
Pinjol Modal KTP Tanpa Verifikasi Wajah
Pinjol Modal KTP Tanpa Verifikasi Wajah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pinjol modal KTP tanpa verifikasi wajah. Pada era digital yang serba cepat, kemudahan akses layanan finansial termasuk pinjaman online (pinjol) menjadi sasaran yang banyak ditawarkan perusahaan pinjol.

Salah satu kemudahan yang ditawarkan adalah pinjol dengan syarat minimal, yakni hanya bermodalkan KTP tanpa verifikasi wajah lebih lanjut. Pengguna dalam hal ini merasa lebih mudah untuk mendapatkan uang pinjaman.

Meskipun menawarkan kemudahan, layanan tersebut juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran terkait keamanan dan penyalahgunaan data penggunanya.

Pasalnya verifikasi wajah sebenarnya penting untuk menjaga keamanan pinjaman online. Namun, karena sering terjadi masalah atau kesalahan dalam prosesnya, banyak orang memilih untuk menghindarinya.

Dengan demikian, berikut Okezone merangkum dari berbagai sumber beberapa pinjol yang hanya bermodalkan KTP tanpa verifikasi wajah, Selasa (4/6/2024).

1. Kredit Pintar

Kredit Pintar merupakan aplikasi yang didirikan pada 21 September 2017, pinjaman online yang dikembangkan oleh PT Kredit Pintar Indonesia.

Layanan ini hanya membutuhkan KTP tanpa verifikasi wajah dan merupakan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Selain itu, Kredit Pintar telah mendapatkan izin dari OJK dengan nomor surat KEP-83/D.05/2019, sehingga terbukti aman dan legal.

2. Shopee Pinjam (SPinjam)

Banyak orang sudah mengetahui bahwa Spinjam adalah layanan pinjaman online resmi dari Shopee yang menyediakan uang tunai. Dana dari Spinjam dapat ditarik ke bank dan digunakan untuk berbelanja di Shopee atau membayar tagihan mendesak di luar aplikasi.

3. Home Kredit

Merupakan salah satu aplikasi pinjol dengan bunga rendah yang sudah terdaftar di OJK. Untuk mengajukan cicilan, penggunanya hanya perlu KTP dan satu dokumen pendukung seperti kartu keluarga, buku tabungan, atau SIM.

Pinjaman yang ditawarkan berkisar antara Rp750 ribu hingga 20 juta dengan jangka waktu pembayaran 10-18 bulan, serta bunga mulai dari 0% per bulan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement