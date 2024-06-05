Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.114

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |09:46 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.114
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (5/6/2024). IHSG hari ini menguat 0,21% di 7.114.

Dalam 30 menit awal, IHSG langsung bergerak turun 0,13% di 7.090,10. Sebanyak 186 saham menguat, 218 saham masih melemah, 151 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp1,85 triiun dari net-volume 3,7 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 melemah 0,13% di 894,59, indeks JII merosot 0,46% di 523,22, indeks MNC36 menanjak 0,09% di 331,20, dan IDX30 turun 0,18% di 442,32.

Pergerakan sektor indeks cukup variatif, tetapi terbebani oleh sektor bahan baku 1,30%. Sementara yang menguat hanya konsumer siklkal 0,03%, kesehatna 0,95%, dan infrastruktur 0,30%.

Halaman:
1 2
