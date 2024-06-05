Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Upaya Bank Muamalat Dukung Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |07:34 WIB
Upaya Bank Muamalat Dukung Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon
Upaya Bank Muamalat mendukung ekonomi hijau (Foto: Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengadakan program Beraksi untuk Bumi. Program ini dalam rangka mendukung komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuju ekonomi yang lebih hijau dan rendah karbon.

SEVP Human Capital Bank Muamalat Riksa Prakoso mengatakan, program ini merupakan rangkaian peringatan milad ke-32 Bank Muamalat sekaligus bertepatan dengan hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Dua aktifitas utama dalam program ini adalah kontribusi terhadap pengurangan polusi (Kurangi Polusi) dan meminimalisir penggunaan plastik (Kurangi Limbah Plastik).

"Kami mengajak seluruh karyawan Bank Muamalat untuk menggunakan transportasi umum terutama saat berangkat dan pulang kerja dalam rangka mengurangi emisi karbon. Selain itu, karyawan dianjurkan untuk membawa tempat makan dan minum sendiri untuk mengurangi limbah plastik. Program ini tentunya akan dijalankan secara berkesinambungan karena sejalan dengan salah satu budaya kerja di Bank Muamalat yaitu Modern, yang berarti tanggap dan terbuka dengan keadaan lingkungan sekitar," ujarnya.

Selain itu, karyawan juga diimbau untuk menghemat pemakaian listrik selama beraktifitas di kantor. Pemakaian listrik di Bank Muamalat sendiri dibatasi hingga pukul 5 sore.

OJK telah mengeluarkan beberapa aturan yang mendukung keuangan berkelanjutan dan pengurangan emisi. Di antaranya POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

Untuk memeriahkan pelaksanaan program, Bank Muamalat juga membuat lomba reels khusus karyawan yang bertema Beraksi untuk Bumi. Karyawan dapat mengambil video saat menggunakan publik transportasi atau ketika mengurangi penggunaan plastik pada tanggal 5 Juni. Program ini turut didukung oleh PT Transjakarta yang memiliki program serupa dengan memberikan kartu Jaklingko dan sejumlah souvenir.

