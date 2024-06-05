Gubernur BI Ungkap 5 Tantangan Ekonomi Indonesia di 2025

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan ada lima risiko utama Indonesia menghadapi 2025, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan.

Perry menyebut ekonomi Indonesia stagnan berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 menargetkan di 5,1-5,5% yoy karena pertumbuhan ekonomi global juga melambat.

"Tidak hanya stagnannya tapi juga negara-negara mitra dagang utama kita pertumbuhannya juga melambat, seperti Amerika akan melambat dari tahun ini 2,5% sampai 1,9%," kata Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan pemerintah, Rabu (5/6/2024).

Perry melanjutkan, Tiongkok dari 4,7% ke 4,1%. Jepang agak lebih baik tetapi negeri Sakura itu di 0,9-1,1%.

"Tapi yang menjadi suatu harapan adalah 6,6% dari India. Intinya apa? kondisi pertumbuhan ekonomi global ini tentu saja akan berpengaruh sumber-sumber pertumbuhan dari ekspor yang memerlukan suatu kerja keras supaya menjadi pendukung pertumbuhan," jelas Perry.