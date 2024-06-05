Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Asli Solar Rp12.100 per Liter, Menteri ESDM Minta Subsidi Naik Jadi Rp3.000

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |17:08 WIB
Harga Asli Solar Rp12.100 per Liter, Menteri ESDM Minta Subsidi Naik Jadi Rp3.000
Harga Asli Solar Ternyata Rp12.100 per Liter. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengusulkan adanya kenaikan subsidi solar sebesar Rp1.000 hingga Rp3.000 per liter pada 2025 mendatang.

Arifin menyebutkan, sampai dengan bulan Mei 2024, dengan subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000/liter, besarnya kompensasi yang dialokasikan sampai dengan bulan Mei 2024 adalah Rp4.496/liter.

"Dalam RAPBN T.A. 2025, kami mengusulkan Subsidi Tetap untuk Minyak Solar sebesar Rp1.000 sampao Rp3.000 per liter," jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Arifin menilai, hal ini perlu dilakukan mengingat harga keekonomian minyak solar mencapai Rp12.100/liter sedangkan Harga Jual Eceran sebesar Rp6.800/liter.

"Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum, sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar," terangnya.

