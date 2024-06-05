Advertisement
INSPIRASI BISNIS

5 Orang Terkaya di Indonesia Ada yang Punya Harta Rp937,9 Triliun

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |04:15 WIB
5 Orang Terkaya di Indonesia Ada yang Punya Harta Rp937,9 Triliun
Orang terkaya RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ada 5 orang terkaya di Indonesia versi Juni 2024. 4 dari 5 orang terkaya di Indonesia ini masuk ke dalam jajaran 100 besar orang terkaya di dunia versi Forbes 2024.

Kelima miliarder asal Indonesia tersebut dikabarkan memiliki kekayaan dengan jumlah yang fantastis. Sumber kekayaannya pun macam-macam mulai dari bisnis properti, perbankan, pertambangan, hingga petrokimia.

Berikut daftar 5 orang terkaya di Indonesia dilansir Forbes:

1. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu masih menjadi orang terkaya Indonesia di urutan pertama. Harta kekayaan Prajogo Pangestu mencapai USD57,9 miliar atau setara Rp937,9 triliun (kurs Rp16.200 per USD).

Sumber kekayaan miliarder berusia 80 tahun ini berasal dari bisnis petrokimia, pertambangan hingga energi terbarukan.

Halaman:
1 2
