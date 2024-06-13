88 Aplikasi Penghasil Uang Terbukti Membayar 2024

JAKARTA — Berikut 88 aplikasi penghasil uang terbukti membayar 2024. Aplikasi ini bisa menjadi penghasilan sampingan karena menghasilkan uang.

Meskipun demikian, aplikasi penghasil uang ini tidak bisa dijadikan pemasukan utama. Sebab, nominal uang dari aplikasi ini beragam dan tidak besar.

Dengan modal handphone dan kuota, pengguna bisa menghasilkan uang dari aplikasi berikut. Aplikasi ini bisa diunduh melalui playstore dengan menggunakan kuota internet.

Berikut 88 aplikasi penghasil uang terbukti membayar 2024, hasil rangkuman Okezone, Kamis (13/6/2024):

1. SurveyMonkey Rewards

Pengguna hanya perlu mengerjakan survei yang ada di aplikasi ini untuk meraup kentungan

2. Bitcoin

Bitcoin adalah game yang memungkinkan pemainnya meraih poin yang bisa ditukar menjadi bitcoin. Caranya, setiap player hanya perlu memainkan game sejeni bubble shooter. Setelah poin terkumpul, maka poin tersebut dapat ditukarkan.

3. Zap Surveys

Zap Surveys memberikan bayaran kepada penggunanya dari setiap survei yang diisi

4. Fizzo Novel

Fizzo Novel kerap digunakan pengguna yang memiliki hobi membaca novel. Hanya dengan membaca novel saja dalam waktu tertentu, pengguna akan dibayar menggunakan koin.

5. Truebill

Pengelola dapat mengelola serta mengoptimalkan pengeluaran melalui aplikasi in

6. Sea Bank

Sea Bank merupakan aplikasi penyimpan uang yang dapat digunakan untuk menghasil uang tambahan. Bahkan, setiap pengguna dapat mendapat lebih banyak uang dengan cara mengundang teman untuk mendownload dan menggunakan kode referral kita.

7. BigCommerce

Pengguna dapat menaruh produknya dan mendapatkan uang melalui e-commerce satu ini

8. Mercari

Mercari memberikan kesempatan penggunanya untuk menjual barang dengan cepat

9. Woilo

Woilo adalah aplikasi sosial media asli buatan Indonesia. Di aplikasi ini, pengguna bisa mendapatkan uang dengan cara log in harian, spin harian, menyelesaikan tugas berhadiah, hingga membuat konten.

10. Google Play Credits

Dari tugas-tugas yang telah diselesaikan, pengguna akan memperoleh kredit untuk toko Google Play

11. Amazon Seller

Sama halnya dengan berbagi e-commerce, aplikasi ini memungkinkan penggunanya menjual produk mereka disini.

12. Money Cube

Pengguna harus mengumpulkan kubus es virtual yang ada dalam aplikasi ini untuk mendapatkan uang. Semakin banyak es yang dikumpulkan, maka uang yang dihasilkan semakin banyak

13. Happy Walk

Sesuai dengan namanya, pengguna dapat mendapatkan uang melalui langkah yang dihasilkan setiap harinya. Langkah kaki tersebut dikumpulkan menjadi poin dan dapat ditukar menjadi uang tunai atau hadiah

14. Helo

Helo adalah aplikasi berbagi foto dan video untuk menghasilkan uang dengan mengundang teman melalui bagikan kode referral. Satu kali undangan yang berhasil akan mendapatkan uang sebesar Rp62 ribu. Selain itu, pengguna dapat menonton video yang diupload oleh orang lain untuk memperoleh koin.

15. PoshMark

Pengguna bisa menjual barang bekas seperti fashion melalui aplikasi ini

16. Vindale Research

Vindale Research memberikan reward dari setiap survei mengenai produk dan layanan yang telah diisi

17. Decluttr

Pengguna bisa menjual barang bekas elektronik melalui aplikasi ini

18. Twitch

Pengguna dapat menghasilkan duit melalui live stream dan mendapatkan uang dari iklan, langganan, serta donasi penonton.

19. Yoolotto

Pengguna akan mendapatkan uang dari lotre yang ada di aplikasi ini

20. HealthyWage

Pengguna akan menerima tantangan menurunkan berat badan dan jika berhasil akan mendapatkan uang

21. Atta Pol

Aplikasi ini hanya menyuruh penggunanya mengisi survey sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan banyak uang.

22. Lucky Level

Lucky level merupakan aplikasi game yang memberikan uang kepada penggunanya melalui hadiah

23. Island King Pro

Island King merupakan game penghasil uang yang memiliki tema yang unik. Pemain harus membangun mengembangkan sebuah pulau.

24. TopRich

Top Rich merupakan aplikasi game. Agar bisa mendapatkan uang, setiap player harus menyelesaikan beberapa tugas terlebih dahulu dan banyak memainkan permainan yang tersedia.