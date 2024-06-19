Laba Emiten Kemasan Kertas (PPRI) Meroket Nyaris 300% di Kuartal I-2024

JAKARTA - PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) mencatat pendapatan sebesar Rp40,5 miliar di kuartal I-2024, naik hampir 56% dibanding periode sama di tahun sebelumnya dengan nilai sejumlah Rp25,9 miliar.

Sementara, laba bersih produsen kemasan kertas food grade ini mencapai Rp1,02 miliar atau naik sebesar 296% dibanding 2023 yang hanya Rp401,29 juta.

"Revenue paling banyak disumbang oleh hasil penjualan cups, bowl, dan lids dengan nilai sejumlah Rp20,88 miliar atau naik 33,9% dibanding periode sama di 2023 sejumlah Rp15,58 miliar," kata Direktur Utama Paperocks Catur Jatiwaluyo usai RUPS di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Selanjutnya, penjualan box, carton dan wrap menempati urutan kedua dengan penjualan senilai Rp14,72 miliar di kuartal pertama 2024 atau naik sebesar 96,4% dari sebelumnya Rp7,49 miliar.

Pendapatan lain berasal dari penjualan botol dengan nilai sejumlah Rp1,19 miliar di kuartal pertama 2024, meroket sebesar 4.010% dibanding periode sama tahun lalu yang bernilai Rp29,73 juta.

“Kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh stakeholder yang telah berkontribusi secara positif sehingga kinerja Perseroan dapat tetap solid dan stabil di tengah berbagai dinamika yang muncul. Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras menjaga dan meningkatkan pencapaian saat ini,” katanya.