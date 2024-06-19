Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini 12 Ciri-Ciri Orang Kecanduan Judi Slot Online

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |20:20 WIB
JAKARTA - Ini 12 ciri-ciri orang kecanduan judi slot online. Ketika sudah kecanduan judi slot online akan memiliki dampak pada orang tersebut, baik dari segi fisik hingga finansial.

Seseorang yang bermain judi slot online sendiri biasanya tergiur dengan kemudahan dalam menghasilkan uang secara cepat.

Para pemain judi slot online memiliki sebuah kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang menggiurkan dan memiliki keuntungan yang berlipat ganda hanya dengan modal sedikit.

Namun perlu diingat bahwa bermain judi slot online akan memiliki dampak yang dapat merugikan para pemain. Pemain juga memiliki potensi ketagihan dan dapat melakukan tindakan kriminal.

Berikut ini 12 ciri-ciri orang kecanduan judi slot online :

1. Kesulitan Mengontrol Emosi

Mungkin awalnya para pecandu judi slot online merasa slot hanya untuk hiburan karena dapat membuat senang jika memenangkan permainan. Tapi lama kelamaan kesenangan itu akan berubah menjadi emosi negatif karena frustasi dan ekspektasi yang tinggi.

Halaman:
1 2
