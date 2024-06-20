Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 69 Aksi Emiten Hari Ini, dari RUPS UNVR hingga Dividen BRIS

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |06:03 WIB
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang disampaikan hari ini. Di antaranya DEWA, UNVR hingga KAEF.

Mengutip informasi saham BEI, Kamis (20/6/2024), para emiten ada yang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. DEWA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Darma Henwa Tbk di Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan

2. UNVR

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Unilever Indonesia Tbk di Grha Unilever, Green Office Park, BSD City, Tangerang.

3. BBRM

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk Secara elektronik melalui eASY.KSEI (menggunakan sistem dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)

4. SMRA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Summarecon Agung Tbk di Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading, Jalan Boulevard Raya Blok KGC, RW 1, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara

