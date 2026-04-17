HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengumuman! Harga BBM Pertamax Cs Segera Naik

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |16:54 WIB
Pengumuman! Harga BBM Pertamax Cs Segera Naik
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembahasan mengenai kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax cs hampir selesai. Menurut Bahlil, pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap harga BBM nonsubsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia yang kini mencapai USD90-USD100 per barel.

Bahlil menjelaskan, saat ini progres pembahasan yang dilakukan bersama badan usaha terkait rencana menaikkan harga BBM nonsubsidi sudah hampir selesai. Namun ia masih enggan membocorkan kapan harga BBM nonsubsidi resmi naik. 

"Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian, tapi feeling saya atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai lah ya," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Di samping kepentingan badan usaha mencari margin dalam penyesuaian harga BBM, Bahlil menegaskan pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. 

"Kan negara juga harus melakukan penyesuaian. Kemarin kan harganya itu tiba-tiba pump (harga minyak dunia naik). Nah kita lakukan penyesuaian," katanya. 

Bahlil menjelaskan, Pemerintah hanya mengatur dan menjaga harga BBM subsidi yang banyak digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu perekonomian. Sedangkan harga BBM nonsubsidi tidak ada aturan yang melarang untuk kenaikan harga ketika minyak mentah dunia melonjak. 

"Saya sampaikan, pemerintah itu kan mengatur secara langsung itu adalah BBM subsidi," katanya.

 

