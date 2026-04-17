Harga BBM Pertamina Hari Ini 17 April 2026, dari Pertalite hingga Pertamax

JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini, Jumat 17 April 2026. Harga BBM Pertamina tetap stabil di tengah lonjakan harga minyak dunia. Meski demikian, sudah ada pembahasan mengenai penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Hingga sampai saat ini, pembahasan formula penghitungan harga BBM nonsubsidi belum diputuskan pemerintah.

Sementara, pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Berikut ini Okezone rangkum harga BBM Pertamina hari ini, Jakarta, Jumat (17/4/2026):

Harga BBM Pertamina

- Pertalite: Rp10.000 per liter

- Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

- Pertamax: Rp12.300 per liter

- Pertamax Green: Rp12.900 per liter

- Pertamax Turbo: Rp13.100 per liter

- Dexlite: Rp14.200 per liter

- Pertamina Dex: Rp14.500 per liter

(Dani Jumadil Akhir)

